Газизов заявил, что готов позвать Кокорина в «Уфу»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос, готов ли он пригласить в команду российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Он также не считает, что история Александра в Серии А завершена. По мнению функционера, ещё рано делать вывод, что форвард никому не нужен в итальянском чемпионате.

В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает вариант разрыва контракта с Кокориным.