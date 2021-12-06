Газизов заявил, что готов позвать Кокорина в «Уфу»
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«Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
Он также не считает, что история Александра в Серии А завершена. По мнению функционера, ещё рано делать вывод, что форвард никому не нужен в итальянском чемпионате.
В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает вариант разрыва контракта с Кокориным.