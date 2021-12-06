La Nazione: «Фиорентина» рассматривает вариант разрыва контракта с Кокориным
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Об этом сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione. По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает два варианта расставания с российским футболистом. Клуб или отправит Кокорина в аренду в другую команду, или досрочно разорвёт контракт, который рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут.
Ранее сообщалось, что Кокорин продолжит карьеру в РПЛ или клубе из ОАЭ.