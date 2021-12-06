La Nazione: «Фиорентина» рассматривает вариант разрыва контракта с Кокориным

Короткая ссылка
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итальянской команды в зимнее трансферное окно.
La Nazione: «Фиорентина» рассматривает вариант разрыва контракта с Кокориным
  • © Spada/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione. По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает два варианта расставания с российским футболистом. Клуб или отправит Кокорина в аренду в другую команду, или досрочно разорвёт контракт, который рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, в общей сложности отыграв 28 минут.

Ранее сообщалось, что Кокорин продолжит карьеру в РПЛ или клубе из ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить