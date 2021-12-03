Источник: Кокорин продолжит карьеру в РПЛ или клубе из ОАЭ

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Российский форвард Александр Кокорин покинет итальянскую «Фиорентину» в зимнее трансферное окно.
Источник: Кокорин продолжит карьеру в РПЛ или клубе из ОАЭ
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Об этом сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport. По информации источника, Кокорин либо продолжит карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги, либо уйдёт в команду из Объединённых Арабских Эмиратов.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, подписав контракт до 2024 года. Сумма трансфера составила €4,5 млн. С того времени россиянин провёл за итальянский клуб восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября.

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