Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября

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«Фиорентина» нанесла поражение «Сампдории» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Игра, которая прошла во Флоренции, завершилась со счётом 3:1 в пользу фиолетовых.

В составе «Фиорентины» мячи забили Хосе Кальехон (23-я минута), Душан Влахович (32-я), Риккардо Соттиль (45-я). У «Сампдории» отличился Маноло Габбьядини (15-я).

Александр Кокорин вышел на замену на 89-й минуте игры. Российский форвард появился на поле впервые с 3 октября.

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