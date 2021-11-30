Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября

«Фиорентина» нанесла поражение «Сампдории» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла во Флоренции, завершилась со счётом 3:1 в пользу фиолетовых.

В составе «Фиорентины» мячи забили Хосе Кальехон (23-я минута), Душан Влахович (32-я), Риккардо Соттиль (45-я). У «Сампдории» отличился Маноло Габбьядини (15-я).

Александр Кокорин вышел на замену на 89-й минуте игры. Российский форвард появился на поле впервые с 3 октября.

Ранее в «Торино» опровергли интерес к Алексею Миранчуку.