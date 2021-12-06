С ЦСКА взыскали более 348 млн рублей по договору на строительство стадиона

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Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с московского футбольного клуба ЦСКА более 348 млн рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».
С ЦСКА взыскали более 348 млн рублей по договору на строительство стадиона
  • © ВЭБ Арена
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Бета», которое получило право требования от «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе 2021 года решение Арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. 

Так, решение первой инстанции было полностью изменено, а с армейского клуба взыскали 348 млн рублей из 491 млн.

Изначально за нарушение сроков выполнения работ армейцы требовали с генерального подрядчика более 4,5 млрд рублей неустойки. Тем не менее договор предусматривал, что компенсация не может превышать 7,63% от общей цены договора (839 млн). То есть размер гарантийного депозита составлял только 548 млн. Всю эту сумму застройщик и удержал в счёт штрафных санкций. 

Ранее обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал победу армейского клуба над самарскими «Крыльями Советов».

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