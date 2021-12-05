Габулов — о победе над «Крыльями Советов»: игра ЦСКА не была идеальной

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Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал победу армейского клуба над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Габулов — о победе над «Крыльями Советов»: игра ЦСКА не была идеальной
  • РИА Новости

«Качество игры ЦСКА не было идеальным, очевидно, что в первом тайме в разных фазах развития атаки игроки допускали неоправданные технические ошибки. Футболисты «Крыльев» старались этим пользоваться, поэтому создавали опасные моменты у ворот армейцев», — цитирует Габулова ТАСС.

Он напомнил, что ЦСКА практически не усилился в летнее трансферное окно. Подбор футболистов армейской команды не позволяет показывать атакующий и зрелищный футбол и при этом достигать результата. Габулов подчеркнул, что тренерский штаб ЦСКА на данный момент выжимает максимум с точки зрения достижения результата.

«Я не считаю, что игра армейцев упростилась в этом сезоне, она стала более рациональной. Игра ЦСКА направлена на достижение результата, в каких-то играх это получается, в каких-то нет», — заключил он.

ЦСКА обыграл на выезде «Крылья» со счётом 1:0. Армейцы набрали 27 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице российского первенства. Самарцы с 24 очками находятся на восьмой позиции.

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв жёстко раскритиковал команду за игру с «Крыльями Советов».

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