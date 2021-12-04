Экс-футболист ЦСКА Пономарёв жёстко раскритиковал команду за игру с «Крыльями Советов»

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал игру команды в матче с самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-футболист ЦСКА Пономарёв жёстко раскритиковал команду за игру с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Игры у ЦСКА нет! Выручил Акинфеев, оборона играет просто безобразно, никто не идёт на бьющего. Березуцкий знает, как строить игру в обороне. Почему он этих защитников не выгонит? Один Акинфеев на них всегда кричит. Защитники просто боятся мяча, это полная дыра! В команде нет нападения, Заболотный полный ноль, его уровень вторая лига. У Антона нет техники, тактики. В его голове ничего нет! Очень уныло смотреть матчи ЦСКА», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главный тренер армейцев Алексей Березуцкий не соответствует уровню ЦСКА и ему нужно набраться опыта в низших лигах. 

ЦСКА обыграл на выезде «Крылья» со счётом 1:0. Армейцы набрали 27 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице российского первенства. Самарцы с 24 очками находятся на восьмой позиции.

Ранее Березуцкий выразил поддержку протестующим болельщикам ЦСКА.

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