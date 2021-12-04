Березуцкий выразил поддержку протестующим болельщикам ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на решение болельщиков команды покинуть трибуны в знак протеста на матче 17-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».
Березуцкий выразил поддержку протестующим болельщикам ЦСКА
  • РИА Новости

«Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в таких погодных условиях, когда запросто можно замёрзнуть», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

По его мнению, нельзя жечь фаеры на стадионе, но он всё равно возмущён отношением к фанатам, которые были задержаны без каких-либо оснований.

«Не знаю, зачем это делать и для кого», — добавил Березуцкий.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0. В первом тайме болельщики армейцев покинули трибуны в знак протеста против задержания фанатов.

Напомним, после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее Березуцкий выразил мнение, что у ЦСКА не получился первый тайм в матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить