Березуцкий выразил поддержку протестующим болельщикам ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на решение болельщиков команды покинуть трибуны в знак протеста на матче 17-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Акция фанатов не могла не повлиять на нашу подготовку к игре. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно задерживать такое большое количество людей, тем более в таких погодных условиях, когда запросто можно замёрзнуть», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

По его мнению, нельзя жечь фаеры на стадионе, но он всё равно возмущён отношением к фанатам, которые были задержаны без каких-либо оснований.

«Не знаю, зачем это делать и для кого», — добавил Березуцкий.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0. В первом тайме болельщики армейцев покинули трибуны в знак протеста против задержания фанатов.

Напомним, после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее Березуцкий выразил мнение, что у ЦСКА не получился первый тайм в матче с «Крыльями Советов».