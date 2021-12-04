Березуцкий считает, что у ЦСКА не получился первый тайм в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о матче 17-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Не получился совершенно первый тайм. Первый опасный момент был у Эджуке, но после него соперник контролировал игру. Во втором тайме играли лучше, сильнее, чем самарцы», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Он также признал, что результат матча стал не совсем логичным, а игра команды не устраивает тренерский штаб.

«Проход у Эджуке был хороший, великолепный пас отдал. Тяжело говорить, насколько он готов заменить Влашича», — добавил специалист.

Подопечные Алексея Березуцкого набрали 27 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице российского первенства. «Крылья» с 24 очками находятся на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Эмиля Бохинена на 75-й минуте в матче РПЛ.