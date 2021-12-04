ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 75-й минуте в матче РПЛ

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась в пользу гостей — 1:0.

Единственный мяч на 75-й минуте забил Эмиль Бохинен после передачи Чидеры Эджуке.

Таким образом, армейцы прервали четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу.

Подопечные Алексея Березуцкого набрали 27 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице российского первенства. «Крылья» с 24 очками находится на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов».