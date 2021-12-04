Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

Активные болельщики московского ЦСКА покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Фанаты ушли со стадиона в первом тайме в знак протеста против массового задержания болельщиков армейцев.

Напомним, после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» покинули трибуны в матче с «Ростовом», поддержав болельщиков ЦСКА.