Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

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Активные болельщики московского ЦСКА покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Фанаты ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

Фанаты ушли со стадиона в первом тайме в знак протеста против массового задержания болельщиков армейцев. 

Напомним, после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» покинули трибуны в матче с «Ростовом», поддержав болельщиков ЦСКА.

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