Экс-арбитр Сухина уверен, что красную карточку Соболева не отменят

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Бывший судья ФИФА Станислав Сухина поделился мнением о возможной отмене красной карточки нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Экс-арбитр Сухина уверен, что красную карточку Соболева не отменят
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«Это не прецедент. Но, по моему мнению, это красная карточка. Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Я понимаю, что в игре это может смотреться по-другому, но у нас телевизионный футбол. Когда на стоп-кадре показывают шипы, которые бьют в голень, — по телевизору это красная. В игре это не очень заметно. Всё очень близко, борьба за мяч. Поэтому VAR и придумали... Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для неё есть», — цитирует Сухину «РБ Спорт».

На 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» за грубый фол против Игоря Коновалова с поля был удалён форвард красно-белых Александр Соболев. Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес решение после просмотра видеоповтора.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит отмену удаления Соболева в матче с «Ахматом».

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