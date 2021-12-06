КДК РФС рассмотрит отмену удаления Соболева в матче с «Ахматом»
- © spartak.com
«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямые красные карточки: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все трое приглашены на заседание. Также мы рассмотрим перенесённый вопрос по матчу ЦСКА — «Зенит» и ряд вопросов, связанных со скандированием ненормативной лексики и нарушением санитарного регламента», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
На 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» за грубый фол против Игоря Коновалова с поля был удалён форвард красно-белых Александр Соболев. Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес решение после просмотра видеоповтора.
Ранее Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева.