КДК РФС рассмотрит отмену удаления Соболева в матче с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании структуры будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки форварду московского «Спартака» Александру Соболеву.

«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямые красные карточки: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все трое приглашены на заседание. Также мы рассмотрим перенесённый вопрос по матчу ЦСКА — «Зенит» и ряд вопросов, связанных со скандированием ненормативной лексики и нарушением санитарного регламента», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

На 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» за грубый фол против Игоря Коновалова с поля был удалён форвард красно-белых Александр Соболев. Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес решение после просмотра видеоповтора.

Ранее Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева.