Суд принял решение о депортации из России бойца ММА Чоршанбиева
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что спортсмен признан виновным по ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России»). Таким образом, 26-летний боец будет депортирован и оштрафован на 5 тыс. рублей.
3 декабря Чоршанбиев был остановлен сотрудниками ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставлен в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительских прав.
Ранее сообщалось, что в московский суд поступили материалы о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева.