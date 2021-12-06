Суд принял решение о депортации из России бойца ММА Чоршанбиева

Короткая ссылка
Останкинский суд Москвы принял решение о высылке из России таджикского бойца смешанного стиля Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства.
Суд принял решение о депортации из России бойца ММА Чоршанбиева
  • @chchorshanbiev_pm
  • Instagram

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что спортсмен признан виновным по ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России»). Таким образом, 26-летний боец будет депортирован и оштрафован на 5 тыс. рублей.

3 декабря Чоршанбиев был остановлен сотрудниками ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставлен в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительских прав.

Ранее сообщалось, что в московский суд поступили материалы о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить