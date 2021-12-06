Суд принял решение о депортации из России бойца ММА Чоршанбиева

Останкинский суд Москвы принял решение о высылке из России таджикского бойца смешанного стиля Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что спортсмен признан виновным по ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России»). Таким образом, 26-летний боец будет депортирован и оштрафован на 5 тыс. рублей.

3 декабря Чоршанбиев был остановлен сотрудниками ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставлен в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительских прав.

Ранее сообщалось, что в московский суд поступили материалы о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева.