В московский суд поступили материалы о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева

Останкинский суд Москвы получил материалы из полиции о депортации с территории России таджикского бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева.

«В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Сам он также доставлен в суд», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

3 декабря 26-летний Чоршанбиев был остановлен сотрудниками ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставлен в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительских прав.

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