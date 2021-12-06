В Венгрии опровергли слухи о намерении пригласить Черчесова главный тренером сборной страны

Пресс-атташе сборной Венгрии Гербов Шабо опроверг слухи о том, что национальную команду страны может возглавить россиянин Станислав Черчесов.

«Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Станислава Черчесова на должность главного тренера нашей национальной команды. Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который рассчитан до 2025 года. Потому сейчас мы не рассматриваем вообще никаких кандидатур», — цитирует Шабо Sport24.

Венгры не сумели выйти в финальную стадию чемпионата мира — 2022, заняв четвёртое место в отборочной группе I.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить сборную Венгрии.