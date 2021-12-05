«РБ Спорт»: Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, нынешний тренер венгерской команды Марко Росси может покинуть занимаемую должность до истечения срока действия контракта. В этом случае российский специалист будет являться одним из кандидатов на вакантный пост.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Главным его достижением стал четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Антверпен».