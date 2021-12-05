«РБ Спорт»: Черчесов может возглавить сборную Венгрии

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Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии.
«РБ Спорт»: Черчесов может возглавить сборную Венгрии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, нынешний тренер венгерской команды Марко Росси может покинуть занимаемую должность до истечения срока действия контракта. В этом случае российский специалист будет являться одним из кандидатов на вакантный пост.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Главным его достижением стал четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Антверпен».

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