«РБ Спорт»: Черчесов может возглавить сборную Венгрии
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, нынешний тренер венгерской команды Марко Росси может покинуть занимаемую должность до истечения срока действия контракта. В этом случае российский специалист будет являться одним из кандидатов на вакантный пост.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Главным его достижением стал четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м.
Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Антверпен».