Головин: стараюсь всегда совершать результативные действия

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 17-го тура Лиги 1 против «Метца» (4:0).

«Конечно, входить в такой матч не сложно. Мы имели большое преимущество как по игре, так и по счёту, многое получалось. Нужно было довести матч до победы, постараться забить ещё, что и удалось сделать. Голевая атака с моим участием? Бен-Йеддер — умный нападающий, потому взаимодействовать с ним легко. Я был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что я часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что существует такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, однако у нас много матчей, есть определённая ротация», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Российский футболист вышел на замену на 59-й минуте вместо полузащитника Софьяна Диопа и отметился результативным пасом в эпизоде с четвёртым голом.

Ранее Ковач отметил игру Головина в матче с «Метцем».