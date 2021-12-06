Ковач отметил игру Головина в матче с «Метцем»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о победе своей команды в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (4:0).
Ковач отметил игру Головина в матче с «Метцем»
  • Reuters

«Я очень рад, это была хорошая игра. Мы доминировали, «Метц» ни разу не пробил по воротам. Для нас это была хорошая неделя. Футболисты, сыгравшие с «Анже», провели свой лучший матч сезона в Лиге 1, потому я считаю, что они заслужили возможность выступить в следующем матче. Те, кто выходил на замену, также были хороши: Бен-Йеддер, Головин, Каю Энрике. Нам это нужно. Всё становится проще, когда ведёшь в счёте с первых минут, это помогает сэкономить энергию. Мы идём вперёд шаг за шагом. Впереди два больших матча, мы в хорошем состоянии», — цитирует слова Ковача L'Equipe

Головин появился на поле во втором тайме и успел отдать результативный пас на Бен-Йеддера.

Ранее сообщалось, что «Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1.

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