«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал разгромную победу над «Метцом».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Софьян Диоп, Кевин Фолланд, Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте и отдал результативный пас.

«Монако» набрал 26 очков и занимает шестое место в Лиге 1, «Метц» идёт 19-м — 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Анже» в матче Лиги 1, Головин вышел на замену.