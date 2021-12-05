«Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Забитыми мячами отметились Софьян Диоп, Кевин Фолланд, Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте и отдал результативный пас.
«Монако» набрал 26 очков и занимает шестое место в Лиге 1, «Метц» идёт 19-м — 12 очков.
Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Анже» в матче Лиги 1, Головин вышел на замену.