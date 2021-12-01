«Монако» обыграл «Анже» в матче Лиги 1, Головин вышел на замену

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В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде одержал победу над «Анже».
«Монако» обыграл «Анже» в матче Лиги 1, Головин вышел на замену
  • AFP

Встреча, проходившая на стадионе «Раймон Копа» в Анже, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Монако» забивали Мирон Боадю, Софьян Диоп и Аксель Дисаси. Также автоголом отметился вратарь гостей, Александр Нюбель.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 70-й минуте встречи, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 23 очка. У «Анже» — восьмая строчка и 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Монако» и «Страсбург» сыграли вничью в матче Лиги 1.

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