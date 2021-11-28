«Монако» и «Страсбург» сыграли вничью в матче Лиги 1
- @AS_Monaco
Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев с пенальти отличился Виссам Бен-Йеддер. У гостей мяч забил Людовик Ажорк.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, однако не сумел отличиться результативными действиями.
«Страсбург» и «Монако» набрали по 20 очков и идут на седьмом и восьмом местах соответственно.
Ранее «Монако» с Головиным одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы.