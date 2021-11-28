«Монако» и «Страсбург» сыграли вничью в матче Лиги 1

В рамках 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» и «Страсбург» не сумели выявить победителя.

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев с пенальти отличился Виссам Бен-Йеддер. У гостей мяч забил Людовик Ажорк.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, однако не сумел отличиться результативными действиями.

«Страсбург» и «Монако» набрали по 20 очков и идут на седьмом и восьмом местах соответственно.

Ранее «Монако» с Головиным одолел «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы.