Скончался хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Матвеев

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Бывший хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев ушёл из жизни в возрасте 76 лет.
Скончался хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Матвеев
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Известный специалист ушёл из жизни 3 декабря. Причины смерти не уточняются. Прощание с Матвеевым пройдёт 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Матвеев работал в качестве хореографа в группе Тамары Москвиной. Среди его учеников — олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, который также брал золото Игр в дуэте с Оксаной Казаковой, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также двукратные чемпионы Европы, бронзовые призёры чемпионата мира Юко Кавагути и Александр Смирнов.

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