Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе величайшим тренером

Известный музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская оценила тренерские заслуги Этери Тутберидзе, сравнив её с другими представителями профессии.

«Тутберидзе выгнала Софию Титову в восемь лет, сказав, что она профнепригодна. Сейчас ей 12. Евгений с ней занимается уже четыре года, Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель в 3,5 оборота на соревнованиях, сделала каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают. Да, мы все понимаем, что Женя — начинающий тренер. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — это Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Также продюсер объяснила, чего не хватает Тутберидзе, чтобы сравниться с этими специалистами.

«Тутберидзе — прекрасный тренер. У неё суперкоманда, и они большие молодцы. Но величайшим тренером она станет тогда, когда у неё спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре. Это моё мнение, я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень многое знаю, но пока не считаю нужным говорить. Что величайшего в конвейере из практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребёнок в спорте прошёл долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет», — добавила Рудковская.

Ранее Рудковская заявила, что если бы Трусова слушала Плющенко на ЧМ — стала бы чемпионкой мира.