Рудковская: если бы Трусова слушала Плющенко на ЧМ — стала бы чемпионкой мира

Известный музыкальный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская высказала мнение о том, почему фигуристке Александре Трусовой не удалось победить на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в марте 2021 года в Стокгольме.

«Я не считаю, что мой муж и его команда ничего не сделали для Трусовой. Она стала бронзовым чемпионом взрослого чемпионата России, призёром чемпионата мира. Пока что это её наивысшее достижение в спорте. Если бы Саша слушала Евгения во всём на чемпионате мира — стала бы чемпионкой мира. Так считают Евгений и его команда, я не могу с ними не согласиться», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Трусова перешла в академию Плющенко перед началом прошлого сезона. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира. После сезона Трусова вернулась к своему прежнему тренеру — Этери Тутберидзе.

«Саша хоть и пахарь-суперталант, но девушка с характером. Если бы она шла по мишинской системе, по которой работает Евгений от и до, то была бы чемпионкой мира. Она приехала на чемпионат мира с пятью четверными прыжками и на тренировках их показывала, все пять. Это видел весь мир, как недавно на контрольных прокатах. Однако она привыкла к другой системе и многие советы не принимала», — сказала Рудковская.

Ранее Рудковская заявила, что ей непонятна смена курса Тарасовой.