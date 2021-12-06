Рудковская: мне непонятна смена курса Тарасовой

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о критике со стороны заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

«Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна её резкая смена курса. Для меня это удивительно. Два года назад за неё заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила её в комментариях в Instagram Team Tutberidze... Кроме него, из тренеров за неё никто не заступился. Кроме Лёши Ягудина, чьим тренером она была, и Жени», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки.

В прошлом сезоне из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алёна Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. По окончании сезона обе фигуристки вернулись к прежней наставнице.

Ранее Рудковская рассказала, как бронзовая призёрка чемпионатов мира и Европы Александра Трусова ставила Плющенко ультиматумы.