Рудковская рассказала, как Трусова ставила Плющенко ультиматумы

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Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала об отношениях её супруга с бронзовой призёркой чемпионатов мира и Европы Александрой Трусовой.

«Евгений тренировал Алёну Косторную всего полтора месяца. И когда Саша поставила условие выбрать, либо она, либо Косторная, мой муж выбрал её. Когда спортсмены ставят такие условия, тут, соглашусь с Этери Георгиевной, толку не будет. А Алёной занимался полностью Сергей Розанов», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алёна Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. По окончании сезона обе фигуристки вернулись к прежней наставнице.

Ранее Рудковская вспомнила о приходе Трусовой в академию Плющенко из группы Тутберидзе.

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