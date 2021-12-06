Рудковская вспомнила о приходе Трусовой в академию Плющенко из группы Тутберидзе

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Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась воспоминаниями о приходе в академию её супруга из группы Этери Тутберидзе бронзовой призёрки чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой.

«Если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, её брали только в коллаборации с Евгением», — цитирует Рудковкую «Спорт-Экспресс».

При этом она отметила, что Трусова и Плющенко прекратили сотрудничество по обоюдному решению.

«Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую. Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с её родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откатать», — добавила Рудковская.

В прошлом сезоне из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алёна Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. По окончании сезона обе фигуристки вернулись к своей прежней наставнице.

Ранее Рудковская призналась, что шокирована словами Тарасовой о себе.

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