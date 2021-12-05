Рудковская призналась, что шокирована словами Тарасовой о себе

Известный музыкальный продюсер, супруга двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её мнению, продюсер решила, что переманивать спортсменок из других школ будет полезнее для раскрутки.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, нахожусь в шоке от её слов. Я отказываюсь это комментировать», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алёна Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Не добившись высоких результатов с новым тренером, обе фигуристки вернулись к своей прежней наставнице.

Ранее Тарасова заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко.