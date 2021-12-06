Колосков оценил шансы «Краснодара» на медали в нынешнем сезоне

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Краснодара» над «Сочи» (2:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также оценил перспективы «быков» в медальной гонке.
Колосков оценил шансы «Краснодара» на медали в нынешнем сезоне
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«При всём уважении к «Краснодару», персонально Сергею Галицкому, сочинцы выглядели получше. Они показали, что у команды есть класс и коллективная игра. Но это футбол! То, что «Краснодар» выстоял, — это неплохо для всего российского футбола, борьба наверху таблицы обострится. Сейчас у нас много конкурентоспособных команд. Будем надеяться, что весенняя часть сезона будет такой же интересной, как и сегодняшний матч», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Почётный президент РФС добавил, что пока не считает краснодарцев претендентами на медали чемпионата.

«Пока не вижу «Краснодар» в числе претендентов на медали РПЛ. У них пока нет целостной игры, которая была в этом матче у «Сочи». Запаса прочности или же класса пока нет. Отрезками показывают хороший футбол, однако не хватает цельной игры. В пятёрке по итогам сезона точно будут, но вот за медали — пока нет. Не знаю, что будет после зимних сборов. Посмотрим», — добавил Колосков.

«Краснодар» набрал 28 очков и поднялся в таблице на третье место, обогнав «Сочи» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что дубль Классона принёс «Краснодару» волевую победу над «Сочи» в РПЛ.

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