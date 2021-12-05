Дубль Классона принёс «Краснодару» волевую победу над «Сочи» в РПЛ

«Краснодар» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 17-го тура Российской премьер-лига (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Матео Кассьерры. Через четыре минуты Виктор Классон сравнял счёт с пенальти, а на 52-й швед оформил дубль и принёс «быкам» три очка.

На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 28 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Сочи» имеет столько же баллов в активе, но опустился на четвёртую строчку из-за показателя очных встреч.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило игравшую вдевятером «Уфу» в матче РПЛ.