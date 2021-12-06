«Тампа» разгромила «Филадельфию» в матче НХЛ

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Филадельфия Флайерз».
«Тампа» разгромила «Филадельфию» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

В составе победителей забрасывали Кори Перри (дважды), Райан Макдона, Тейлор Рэддиш, Борис Катчук, Мэтью Жозеф и Патрик Марун. Российский защитник Михаил Сергачёв не смог отметиться результативными действиями. Вратарь Андрей Василевский провёл матч в запасе.

Единственная шайба хозяев на счету Кэма Аткинсона. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Виннипегу» победить «Торонто» в матче НХЛ.

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