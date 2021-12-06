Гол прямым ударом с углового Куадрадо помог «Ювентусу» обыграть «Дженоа» в Серии А
Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе бьянконери на девятой минуте прямым ударом с углового забил Хуан Куадрадо, а на 82-й отличился Пауло Дибала после передачи от Федерико Бернардески.
«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (10 баллов) находится на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Наполи» проиграл «Аталанте» в матче Серии А.