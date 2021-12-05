Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац скончался в возрасте 32 лет

Сербский баскетболист греческого клуба АЕК Стеван Еловац ушёл из жизни в возрасте 32 лет после инсульта.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Спортсмен перенёс инсульт 14 ноября. Во время тренировки команды он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа, после чего его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь баскетболиста, но не смогли его спасти.

С 2017 по 2018 год Еловац выступал за российский клуб «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что в Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Рене Хофер.