Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац скончался в возрасте 32 лет

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Сербский баскетболист греческого клуба АЕК Стеван Еловац ушёл из жизни в возрасте 32 лет после инсульта.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Спортсмен перенёс инсульт 14 ноября. Во время тренировки команды он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа, после чего его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь баскетболиста, но не смогли его спасти.

С 2017 по 2018 год Еловац выступал за российский клуб «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что в Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Рене Хофер.

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