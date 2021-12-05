Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Еловац скончался в возрасте 32 лет
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спортсмен перенёс инсульт 14 ноября. Во время тренировки команды он упал в обморок, занимаясь по индивидуальной программе после травмы голеностопа, после чего его доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь баскетболиста, но не смогли его спасти.
С 2017 по 2018 год Еловац выступал за российский клуб «Нижний Новгород».
Ранее сообщалось, что в Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Рене Хофер.