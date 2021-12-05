В Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Хофер

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Восходящая звезда мирового мотокросса австриец Рене Хофер трагически погиб 4 декабря.
В Австрии при сходе лавины погиб 19-летний мотогонщик Хофер
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Об этом сообщает The Mirror. По информации источника, гонщик и его двое друзей погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте в Австрии. Утром 5 декабря в спасательной службе Лунгау (Австрия) подтвердили эту информацию. Помимо Хофера, под лавину попали ещё десять лыжников: шестеро спаслись, а остальных извлекли из-под четырёхметрового слоя снега.

За свою карьеру 19-летний мотогонщик завоевал титулы чемпиона мира среди юниоров 85сс и Европы в 2016 году. В нынешнем сезоне он одержал первую победу в Гран-при в Пьетрамурате (Италия), а также общую победу в классе MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, где он представлял сборную Австрии.

Ранее стало известно, что бывший глава World Athletics Диак ушёл из жизни.

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