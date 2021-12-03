Ушёл из жизни бывший глава World Athletics Диак

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Бывший руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламин Диак умер в возрасте 88 лет.
Ушёл из жизни бывший глава World Athletics Диак
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters. Экс-глава World Athletics скончался 3 декабря в своём доме в Сенегале. О смерти бывшего функционера сообщил его сын.

Диак возглавлял World Athletics с 1999 по 2015 год. В сентябре 2020 года он был признан виновным по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и приговорён к четырём годам лишения свободы, два из которых — условно, а также к штрафу в размере €500 тыс.

Ранее сообщалось, что Матыцин проведёт встречу с президентом World Athletics Коэ.

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