Матыцин проведёт встречу с президентом World Athletics Коэ

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ готов провести встречу с министром спорта России Олегом Матыциным.

«Министр спорта России Олег Матыцин попросил о встрече с президентом World Athletics ради обсуждения процесса восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В данный момент мы пытаемся найти удобный для всех день для этой встречи», — цитирует ТАСС слова главы рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской лёгкой атлетике.

Ранее World Athletics в два раза увеличила квоту для россиян на ЧМ в 2022 году.