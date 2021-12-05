Российский футболист Ильюченко стал чемпионом Южной Кореи в составе «Чонбука»
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«Чонбук» занял первое место по итогам сезона, набрав 76 очков в 38 матчах и опередив на два очка «Ульсан». Лучшими бомбардирами сезона в составе чемпионов стали Ильюченко и бразилец Родриго, оба забили по 15 мячей.
30-летний Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого «Дуйсбурга». Сначала он выступал за «Пхохан Стилерс», а перед стартом нынешнего сезона перешёл в «Чонбук». Он впервые выиграл чемпионат Южной Кореи.
Ранее Соболев признался, что на «Спартак» давят заявления о чемпионстве в год столетия клуба.