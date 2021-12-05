Российский футболист Ильюченко стал чемпионом Южной Кореи в составе «Чонбука»

Южнокорейский клуб «Чонбук Хендэ Моторс», за который выступает российский форвард Станислав Ильюченко, выиграл чемпионат своей страны.

«Чонбук» занял первое место по итогам сезона, набрав 76 очков в 38 матчах и опередив на два очка «Ульсан». Лучшими бомбардирами сезона в составе чемпионов стали Ильюченко и бразилец Родриго, оба забили по 15 мячей.

30-летний Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого «Дуйсбурга». Сначала он выступал за «Пхохан Стилерс», а перед стартом нынешнего сезона перешёл в «Чонбук». Он впервые выиграл чемпионат Южной Кореи.

Ранее Соболев признался, что на «Спартак» давят заявления о чемпионстве в год столетия клуба.