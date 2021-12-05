«РБ Спорт»: бывший директор «Чертанова» Хабаров был приглашён в «Спартак» по инициативе Салиховой

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Бывший спортивный директор «Чертанова» Сергей Хабаров будет работать в «Спартаке» по приглашению жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.
«РБ Спорт»: бывший директор «Чертанова» Хабаров был приглашён в «Спартак» по инициативе Салиховой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, Салихова лично проводила переговоры с функционером о его приходе в клуб.

Ранее Хабаров работал спортивным директором «Чертанова». Он покинул этот пост, так как был задержан полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами в апреле 2021 года.  

Ранее «Спартак» предложил должность в клубе бывшему директору «Чертанова».

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