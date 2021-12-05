Норвежские журналисты — о лыжной эстафете: россияне дали грандиозный бой

Эксперты норвежского информационного портала NRK прокомментировали результаты мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

«Россияне дали Клебо грандиозный бой. Это пугает. Йоханнесу хватило мастерства, чтобы подавить сопротивление Устюгова, но две десятые секунды преимущества вызывают у нас головную боль. Мало кто способен так приблизиться к Клебо, это страшно», — пишут спортивные эксперты NRK.

Сборная России, в составе которой выступили Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, завоевала серебряные медали в эстафете. Россияне проиграли норвежцам 0,2 секунды.

Ранее Большунов, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», прокомментировал результаты эстафеты в Лиллехаммере.