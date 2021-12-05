Журова: отчасти радуюсь, что не все у нас в зимних видах первые

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась своими впечатлениями от мужской эстафеты 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере по лыжным гонкам.

«Второе место в эстафете — это тоже хороший результат. Я даже отчасти радуюсь, что не все у нас в зимних видах сейчас первые. Конькобежцы на стартах в США тоже на подходе к золоту. Есть ещё запас, и это хорошо. Перед Олимпиадой будем его отыгрывать. Олимпийский сезон отличается от остальных. Этапы Кубка мира здесь играют больше тактическую роль, особенно на таких командных стартах. Главное, что мы везде рядом с золотом. Российские спортсмены сейчас как бы в засаде», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Команда «Россия-2» заняла второе место в эстафете, уступив лишь первой сборной Норвегии. «Россия-1» финишировала четвёртой.

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