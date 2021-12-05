Ласицкене может пропустить соревнования в Германии из-за непризнания российских вакцин

Менеджер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что её подопечная может пропустить соревнования по лёгкой атлетике в январе в Германии из-за непризнания российских вакцин от коронавируса в Западной Европе.

«Дело в том, что в Германии не только не признают российские вакцины от коронавируса, но даже отрицательный ПЦР-тест их не устраивает. Им нужно, чтобы люди были привиты вакцинами, которые официально признаны в Германии», — цитирует Назарову ТАСС.

По её словам, делать ещё одну прививку человеку, который ранее был вакцинирован «Спутником V», незадолго до начала сезона весьма рискованно. Она выразила надежду, что к концу января в Европе признают российские вакцины.

28-летняя спортсменка планирует в начале года принять участие в двух международных соревнованиях, которые состоятся в Германии в Котбусе (26 января) и Карлсруэ (28 января).

Ласицкене является олимпийской чемпионкой Токио. В её активе также пять побед в финалах Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что World Athletics в два раза увеличила квоту для россиян на ЧМ в 2022 году.