Мамин — о дубле в матче с «Сент-Луисом»: голы приносят уверенность

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Нападающий «Флорида Пантерз» Максим Мамин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» (4:3).
Мамин — о дубле в матче с «Сент-Луисом»: голы приносят уверенность
  • Reuters

«Я чувствую себя всё лучше, потому что с каждой игрой приходит всё больше уверенности. Ребята мне помогают, подсказывают, если я чего-то не понимаю», — цитирует пресс-служба НХЛ Мамина.

26-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2021/22 забросил три шайбы в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.

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