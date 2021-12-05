Мамин — о дубле в матче с «Сент-Луисом»: голы приносят уверенность
- Reuters
«Я чувствую себя всё лучше, потому что с каждой игрой приходит всё больше уверенности. Ребята мне помогают, подсказывают, если я чего-то не понимаю», — цитирует пресс-служба НХЛ Мамина.
Maxim Mamin lets it fly and now it's tied. pic.twitter.com/zrvg1zcvAA— NHL (@NHL) December 4, 2021
26-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2021/22 забросил три шайбы в девяти матчах.
Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.