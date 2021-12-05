Мамин — о дубле в матче с «Сент-Луисом»: голы приносят уверенность

Нападающий «Флорида Пантерз» Максим Мамин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» (4:3).

«Я чувствую себя всё лучше, потому что с каждой игрой приходит всё больше уверенности. Ребята мне помогают, подсказывают, если я чего-то не понимаю», — цитирует пресс-служба НХЛ Мамина.

Maxim Mamin lets it fly and now it's tied. pic.twitter.com/zrvg1zcvAA — NHL (@NHL) December 4, 2021

26-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2021/22 забросил три шайбы в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.