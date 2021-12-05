Промес — о матче с «Ахматом»: большая победа в сложной игре

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу над «Ахматом» (2:1).
Промес — о матче с «Ахматом»: большая победа в сложной игре
  • РИА Новости

«Большая победа в сложном матче. Спасибо за поддержку», — написал Промес в своём Instagram.

Гол Промеса в меньшинстве на 87-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Ахматом».

Подопечные Руя Витории прервали шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России.

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (24) занимает седьмую строчку. Лидирует в чемпионате «Зенит» (37).

Ранее Зелимхан Бакаев высказался об обращении «Спартака» в ЭСК РФС по поводу удаления Соболева.

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