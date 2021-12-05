Промес — о матче с «Ахматом»: большая победа в сложной игре

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу над «Ахматом» (2:1).

«Большая победа в сложном матче. Спасибо за поддержку», — написал Промес в своём Instagram.

Гол Промеса в меньшинстве на 87-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Ахматом».

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«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (24) занимает седьмую строчку. Лидирует в чемпионате «Зенит» (37).

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