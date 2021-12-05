WADA считает легитимным назначение Логиновой на пост гендиректора РУСАДА
- РИА Новости
«WADA удовлетворено отбором и назначением генерального директора РУСАДА. Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что процесс выбора кандидатуры был проведён независимо и в соответствии с принципами объективности», — цитирует ТАСС пресс-службу WADA.
Также сообщается, что WADA назначило наблюдателя в состав комитета по отбору гендиректора РУСАДА. Ему был предоставлен доступ ко всей документации и заседаниям, которые проводились российским агентством.
РУСАДА назначило на пост гендиректора агентства Логинову 4 декабря. Она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России.
Ранее сообщалось, что российский футбольный союз занял первое место среди общероссийских спортивных федераций в рейтинге РУСАДА, набрав максимально возможное количество баллов.