WADA считает легитимным назначение Логиновой на пост гендиректора РУСАДА

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили об отсутствии претензий к назначению Вероники Логиновой на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«WADA удовлетворено отбором и назначением генерального директора РУСАДА. Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что процесс выбора кандидатуры был проведён независимо и в соответствии с принципами объективности», — цитирует ТАСС пресс-службу WADA.

Также сообщается, что WADA назначило наблюдателя в состав комитета по отбору гендиректора РУСАДА. Ему был предоставлен доступ ко всей документации и заседаниям, которые проводились российским агентством.

РУСАДА назначило на пост гендиректора агентства Логинову 4 декабря. Она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России.

Ранее сообщалось, что российский футбольный союз занял первое место среди общероссийских спортивных федераций в рейтинге РУСАДА, набрав максимально возможное количество баллов.