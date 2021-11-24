РФС возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций

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Российский футбольный союз (РФС) занял первое место среди общероссийских спортивных федераций в рейтинге Российского антидопингового агентства (РУСАДА), набрав максимально возможное количество баллов.
РФС возглавил рейтинг РУСАДА среди спортивных федераций
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

РФС — первая федерация, которая набрала максимальные 100 баллов рейтинга, выполнив все требования: от наличия антидопинговой образовательной стратегии до введения обязательного прохождения спортсменами и персоналом онлайн-курса РУСАДА, сообщает пресс-служба союза.

«Мы все — игроки на едином антидопинговом поле. У РФС и РУСАДА общие цели и ценности в этом плане: сделать максимум возможного в условиях ограниченного времени. Считаю, что мы очень хорошо потрудились — и это должно стать мотивацией для других федераций. Роль РФС в целом и Эдуарда Безуглова лично в развитии этих проектов трудно переоценить. Уверен, мы продолжим эффективное сотрудничество», — заявил и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов. 

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов сообщил, что Российский футбольный союз с большим вниманием и ответственностью подходит к вопросам профилактики нарушений антидопинговых правил, стремится внедрять самые передовые и современные практики борьбы с допингом, что подтверждает максимальный возможный рейтинг РУСАДА.

Ранее в РУСАДА отреагировали на слова Дмитрия Мусэрского о «сокрытии» положительной допинг-пробы

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