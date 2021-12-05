Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Роджерс-арены» в Канаде, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Пингвинз» хет-трик оформил Джейк Гюнцель (23-я, 38-я и 39-я минуты). Также шайбу забросил Сидни Кросби (52-я). У «Ванкувера» отличился Василий Подколзин (27-я).

20-летний воспитанник петербургского СКА забросил пятую шайбу в сезоне-2021/22. Россиянин провёл 23 матча.

«Питтсбург» (27 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» (18) идёт на восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.