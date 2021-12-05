Дубль Мамина помог «Флориде» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча, проходившая на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе, завершилась победой «Флориды» в серии буллитов со счётом 4:3 (Б).

В составе хозяев дубль оформил россиянин Максим Мамин, ещё одна шайба на счету Сэма Райнхарта. Вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска в основное время, а также два буллита из трёх в серии.

У «Сент-Луиса» отличились Логан Браун, Джейк Уолман и Брэндон Саад. Россиянин Иван Барбашёв отдал результативную передачу. Его соотечественники Павел Бучневич и Владимир Тарасенко очков не набирали.

Ранее сообщалось, что Дадонов помог «Вегасу» разгромить «Аризону» в матче НХЛ.

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