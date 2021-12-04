Дубль Левандовски принёс «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 14-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дубль Левандовски принёс «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге
  • Reuters

Игра состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась в пользу гостей — 3:2.

Хозяева вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Юлиана Брандта. Однако уже через четыре минуты Роберт Левандовски сравнял счёт, а незадолго до перерыва действующие чемпионы повели — отличился Кингсли Коман (44'). В начале второго тайма Эрлинг Холанд (48') снова восстановил равенство. А на 77-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль и установил окончательный счёт, реализовав пенальти, который был назначен после использования VAR.

Таким образом, «Бавария» набрала 34 очка и укрепила своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» находится на втором месте, отставая на четыре балла.  

Ранее сообщалось, что Левандовски попросил агента организовать его переход в «Реал».

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