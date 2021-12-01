AS: Левандовски попросил агента организовать его переход в «Реал»

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Об этом сообщает AS. По информации источника, поляк попросил своего агента Пини Захави постараться организовать переход в мадридский «Реал».

Контракт 33-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал две результативные передачи. Также он финишировал вторым в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее Ибрагимович заявил, что «Золотой мяч» заслужил Левандовски.